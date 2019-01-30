"Угонщика" самолета этапируют из Сургута в Тюмень

30.01.19 14:55

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

30 января. Interfax-Russia.ru - Пассажир рейса "Сургут-Москва" Павел Шаповалов, обвиняемый в "угоне" самолета, в среду утром этапирован в Сургут для дальнейшей отправки в Тюмень, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" адвокат П.Шаповалова Евгений Жердев.

"На сегодняшний день Павла Шаповалова этапируют в Тюмень, а дальше я не могу сказать, где он будет, что он будет, и буду ли я как защитник приглашен для обеспечения его защиты далее", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что его подзащитный отправлен на машине в Сургут, откуда предположительно в среду вечером будет отправлен на поезде в спецвагоне в Тюмень. "Я даже могу предположить и такой вариант, что его на пару дней оставят в Сургуте, потому что там тоже есть следователи, которые работают по этому делу", - отметил адвокат.

Е.Жердев также сказал, что в дальнейшем, скорее всего, П.Шаповалов будет отправлен в Екатеринбург, поскольку следственная группа создана и работает по делу в Екатеринбурге.

22 января один из пассажиров рейса "Сургут-Москва" П.Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.

23 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита подала апелляцию на решение Ханты-Мансийского районного суда о заключении обвиняемого под стражу. Суд ХМАО апелляцию отклонил, оставив П.Шаповалова под арестом.