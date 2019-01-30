Минздрав прогнозирует в РФ эпидемию гриппа средней интенсивности

30.01.19 15:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 января. Interfax-Russia.ru - Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей стране, ожидается средняя интенсивность эпидемии, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече членов правительства с президентом России.

"По прогнозам по гриппу, ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости по всей территории страны. По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа A", - сказала В.Скворцова.

Она уточнила, что примерно поровну распространяется штамм H1N1, похожий по структуре на "свиной грипп", и H3N2.

По словам министра, заболеваемость стала повышаться в течение двух последних недель прошлого года. "До прошлой недели она (заболеваемость) не превышала базовый эпидпорог", - уточнила В.Скворцова.

"С прошлой недели базовый эпидпорог превышен на 7%. Сейчас заболеваемость составляет чуть больше 77 на 10 тысяч населения, недельный эпидпорог - на 26,5%", - пояснила она.