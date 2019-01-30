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30.01.19 15:00
Минздрав прогнозирует в РФ эпидемию гриппа средней интенсивности
"По прогнозам по гриппу, ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости по всей территории страны. По прогнозам, ожидается средняя интенсивность эпидемии, превалировать будут штаммы гриппа A", - сказала В.Скворцова.
Она уточнила, что примерно поровну распространяется штамм H1N1, похожий по структуре на "свиной грипп", и H3N2.
По словам министра, заболеваемость стала повышаться в течение двух последних недель прошлого года. "До прошлой недели она (заболеваемость) не превышала базовый эпидпорог", - уточнила В.Скворцова.
"С прошлой недели базовый эпидпорог превышен на 7%. Сейчас заболеваемость составляет чуть больше 77 на 10 тысяч населения, недельный эпидпорог - на 26,5%", - пояснила она.
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