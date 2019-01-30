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Украинская полиция возбудила дело в связи с исчезновением капитана судна "Норд"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
30 января. Interfax-Russia.ru - Полиция Запорожской области открыла уголовное производство в связи с заявлением родственника об исчезновении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко.

"Открыто производство по статье 155 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "без вести пропавший", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе областной полиции.

В полиции отметили, что это стандартная процедура - открытие дела по статье 115 на основании заявления об исчезновении человека.

29 января брат капитана судна "Норд" обратился в Мелитопольское управление полиции Запорожской области с заявлением об исчезновении В.Горбенко, сообщил пресс-секретарь нацполиции Украины Ярослав Тракало.

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану судна В.Горбенко вменили статью 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия В.Горбенко находился у родственников в Мелитополе. 19 июня Херсонский городской суд отказал в продлении обязательства для В.Горбенко не посещать территорию Крыма.

10 января 2019 года Оболонский районный суд Киева перенес подготовительное заседание по делу капитана судна "Норд" на 1 февраля.

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