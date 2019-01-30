Задержанный сенатор Арашуков обвиняется, в том числе, в участии в преступном сообществе и убийстве

30.01.19 16:08

© РИА Новости. Илья Питалев

30 января. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили задержанному сенатору Рауфу Арашукову обвинение в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), убийстве (ч.2 ст.105) и давлении на свидетеля (ч.4 ст.309)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что отец сенатора, Рауль Арашуков, "подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159)".

"Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей", - сказала С.Петренко.