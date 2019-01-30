Магомедов заявляет в суде об аресте активов на сумму до 300 млрд рублей в рамках его дела

30.01.19 16:16

© РИА Новости. Алексей Филиппов

30 января. Interfax-Russia.ru - Владелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов заявил в суде, что в рамках уголовного дела, по которому он был заключен под стражу, арестованы активы на сумму до 300 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Счетов на сегодняшний день - живыми деньгами и активами арестовано примерно на 250-300 млрд рублей. Плюс-минус 300 млрд рублей", - сказал З.Магомедов на заседании Тверского суда Москвы в среду.

Он подчеркнул, что 99% его денег и активов находится в России