Свердловская область намерена создать экотехнопарки в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

30.01.19 16:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 января. Interfax-Russia.ru Власти Свердловской области прорабатывают варианты создания экотехнопарков в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"Губернатором созвана рабочая группа по созданию экотехнопарка на территории Свердловской области. На этой неделе проведено первое ее заседание. Принято решение, что вокруг каждого крупного мусоросортировочного комплекса, в первую очередь в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, будет создан эко-технопарк, где будет организовано производство по переработке полезных фракций твердых коммунальных отходов", - отметил Н.Смирнов.

Новые производства будут покупать полезные фракции, за счет чего удастся окупить проект на 50%. По предварительной оценке, оставшаяся часть вернется инвестору благодаря платежам населения за вывоз мусора и бюджетным ассигнованиям.

Кроме того, инвесторы рассчитывают получать возврат средств за счет продажи тепловой и электрической энергии. "У нас в Свердловской области нет дефицита энергии и даже наоборот - мы ее даем другим регионам", - отметил министр.

Экономическая модель экотехнопарка пока не разработана.

"Строительство завода по переработке бытовых отходов выше стоимости мусоросортировочного комплекса. Один раз в 1,5-3 года необходимо менять колосники, раз в 3-5 лет - фильтр, все это более 30% стоимости завода. Это никогда не окупится", - считает Н.Смирнов.

Ранее Н.Смирнов сообщал, что в ближайшие 10 лет в регионе планируется построить 12 мусоросортировочных комплексов. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 20 млрд рублей.

В рамках новой модели управления ТКО все полномочия в сфере обращения с отходами переданы трем региональным операторам. Так, победителем конкурсного отбора по Северной зоне признана компания "Рифей", Западной - "ТБО "Экосервис", Восточной - ЕМУП "Специализированная автобаза". Они приступили к работе с 1 января 2019 года. Одним из приоритетов деятельности региональных операторов станет создание современной инфраструктуры и вовлечение коммунальных отходов во вторичное производство.