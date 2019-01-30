Омская область в течение трех лет потратит около 170 млн рублей на переобучение людей предпенсионного возраста

30.01.19 16:36

© РИА Новости. Александр Кожохин

30 января. Interfax-Russia.ru - Более 2 тыс. жителей Омской области предпенсионного возраста пройдет профессиональное обучение в 2019-2021 годах чтобы не остаться без работы, сообщил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

"Мероприятия региональной программы направлены на создание экономических и социальных условий, которые обеспечивают недопущение дискриминации граждан в связи с повышением пенсионного возраста, и будут способствовать продолжению их трудовой деятельности на прежнем или новом рабочем месте с учетом полученных профессиональных навыков", - сказал В.Куприянов на заседании областного кабинета министров в среду.

По его словам, в 2019 году обучение пройдут не менее 755 человек, а до конца 2021 года - 2 тыс. 265 человек предпенсионного возраста. Участниками программы станут те, кто ищет работу и обратился в региональную службу занятости, а также те, кого направил на обучение работодатель.

Чиновники рассчитывают, что благодаря этой программе 85% ее участников сохранят или найдут работу.

В общей сложности на программу будет выделено 167 млн рублей, из которых более 158 млн рублей - деньги федерального бюджета.