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30.01.19 17:21
Школы в Шахтах будут закрыты до 1 февраля из-за сообщений о минировании
"Заслушав представленные доклады служб и ведомств, принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех 39 общеобразовательных учреждениях - школах города Шахты 31 января 2019 года. Решение принято с учетом того, что в настоящее время продолжают поступать сообщения об угрозе взрыва в зданиях школ города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 16:00 мск завершено обследование 23 школ. Источников взрыва не обнаружено. Обследования других школ продолжаются. Все школы в ночное время берутся под усиленную охрану, в том числе и с привлечением казачьей дружины и добровольной народной дружины. По поручению главы администрации Андрея Ковалева во всех учреждениях города введен режим обеспечения повышенной безопасности.
Ранее сообщалось, что первое сообщение о минировании школы N43 в городе Шахты пришла в среду, в 9:45 мск, позже директорам других школ тоже пришла информация о минировании. Администрацией вместе с УВД и антитеррористической комиссией города принято решение о временном прекращении образовательного процесса во всех школах города Шахты. Все школьники были эвакуированы.
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