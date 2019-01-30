СКР просит арестовать сенатора Арашукова

30.01.19 17:30

© РИА Новости. Илья Питалев

30 января. Interfax-Russia.ru - Следствие просит об аресте члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и убийствах, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемого Арашукова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Ю.Царева.

Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Между тем сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков, лишенный неприкосновенности в среду Советом Федерации, помимо организации двух убийств может быть причастен, по некоторым данным, к организации еще двух подобных преступлений, сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших Илья Лебедев.

Ранее в среду в СК России заявили о причастности Р.Арашукова к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

"По информации источников, близких к следствию, помимо двух упомянутых убийств, Рауф Арашуков может быть причастен к организации убийств еще двух человек, совершенных в КЧР - бывшего руководителя СИЗО города Черкесска Хасана Джанаева и охранника помощника главы администрации президента РФ (ныне покойного - ИФ) Назира Хапсирокова - Али Афаунова", - сказал И.Лебедев.

Кроме того, по некоторым данным, отец Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков подозревается в организации убийства в конце 90-х годов донецкого бизнесмена - Бориса Хапсирокова, добавил И.Лебедев.

Он отметил, что переломным моментом в расследовании резонансных убийств 2010 года стало задержание в декабре 2017 года Рустама Копсергенова, который дал признательные показания о том, что организовать убийство Ф.Шебзухова ему поручил Рауф Арашуков.

"Сам Арашуков связывал явку с повинной Копсергенова с действиями экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и некоторых сотрудников МВД России, и уже в марте 2018 года Рауф Арашуков организовал арест Вячеслава Дерева по уголовному делу шестилетней давности", - сказал И.Лебедев.

По его словам, "пока Дерев находился в стенах СИЗО, родственники убитых пытались добиться объективного рассмотрения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности Арашукова".

К тому же, в августе 2018 года исполнитель убийства А.Жукова явился с повинной в правоохранительные органы, где дал признательные показания о том, что именно Рауф Арашуков был заказчиком данного убийства. "Кстати, исполнители убийства Шебзухова намного раньше также дали показания о причастности к организации убийства Рауфа Арашукова", - отметил адвокат.

Именно тогда, в августе 2018 года родственники убитых, узнав, что в КЧР приехал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, добились того, что уголовные дела по убийствам были истребованы в центральный аппарат СК РФ, и началось объективное расследование.

"Раскрытие совершенных Арашуковыми убийств стало возможным только благодаря принципиальной позиции бывшего сенатора от КЧР - Вячеслава Дерева и принципиальной позиции родственников Фраля Шебзухова и Аслана Жукова", - подчеркнул И.Лебедев

Он добавил при этом: "Родственники убитых благодарны за объективное расследование уголовного дела в отношении Арашукова, но пока Вячеслав Дерев в тяжелейшем состоянии находится под стражей по заказанному Арашуковыми делу, справедливость не может считаться полностью восстановленной".

Со своей стороны защитник В.Дерева адвокат Руслан Коблев сказал "Интерфаксу", что обеспокоен состоянием здоровья подзащитного, которому 70 лет, и он в тяжелом состоянии содержится под стражей, а по его делу обнаружены признаки фальсификации.

"Мы обратились с соответствующим заявлением о фальсификациях к главе СК Александру Бастрыкину и надеемся на адекватную реакцию", - отметил Р.Коблев.

Он при этом воздержался от комментариев в связи с задержанием Р.Арашукова.