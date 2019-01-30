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30.01.19 17:38

Роскомнадзор 1 февраля начнет проверку Apple в РФ на соблюдение требований о локализации данных российских пользователей

© РИА Новости. Антон Белицкий
30 января. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор в пятницу начинает плановую проверку Apple в России на соблюдение требований о локализации данных российских пользователей в РФ, которая завершится 28 февраля.

Соответствующая информация содержится в плане проверок управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу на 2019 год.

Данную информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Они предоставят нам полностью все необходимые документы, подтверждающие исполнение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе о локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны. Если понадобиться выезд, значит, будем выезжать. Но прежде всего это будет документарная проверка", - сказал он.

По его словам, ООО "Эппл Рус" в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, хотя информация об этом имелась в распоряжении ведомства и ранее. "О том, что они (данные - ИФ) локализованы, нам известно с 2015 года", - уточнил В.Ампелонский.

"Перед проведением плановой проверки, они уведомили нас официально, и 29 декабря прошлого года мы внесли их в реестр операторов персональных данных", - сказал пресс-секретарь ведомства.

Ранее врио замруководителя Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил журналистам, что ведомство проводит плановые проверки на соблюдение требований о локализации данных в отношении Procter&Gamble и Burger King, результаты которых будут известны во второй половине февраля.

Между тем, вопросы в связи с необходимостью локализовать базы данных россиян в РФ у Роскомнадзора уже есть к Facebook и Twitter.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 21 января сообщил "Интерфаксу", что ведомство начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

По его словам, у компаний есть месяц, после чего регулятор перейдет к конкретным действиям в их отношении.

25 января вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что правительство России обсуждает с Facebook и Twitter вопрос о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ, будет проявлять настойчивость в этом направлении. Речь о каких-то санкциях в отношении Facebоok и Twitter пока не идет, добавил он.

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