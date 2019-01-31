Ряд школ Новокузнецка в Кузбассе закрыт на карантин из-за гриппа

31.01.19 06:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

31 января. Interfax-Russia.ru - Превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу стало причиной закрытия пяти школ и двух детских садов Новокузнецка (Кемеровская область), сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

"В Новокузнецке закрыты на карантин пять школ в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Общее количество заболевших по школам и детским садам около 11.2%", - говорится в релизе.

Уточняется, что закрыты школы №103, №16, №19, №89, №20, а также детские сады №96 и №10, в школе №8 и лицее №111 на карантине находится по одному классу.