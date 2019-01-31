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31.01.19 06:07
Четыре человека погибли в результате столкновения маршрутки с лесовозом в Приангарье
"В результате произошедшего погибли четыре человека, еще пять госпитализированы. Количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД агентству уточнили, что среди погибших водитель и три пассажира маршрутки, детей нет.
По предварительным данным, водитель маршрутного такси "Тойота Хайс", следовавшего в областной центр, допустил столкновение со стоявшим на проезжей части лесовозом "Камаз".
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
В министерстве здравоохранения Иркутской области агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что среди пяти пострадавших один ребенок - по предварительной информации, он получил травмы средней степени тяжести.
"Среди четырех взрослых пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии", - сказал сотрудник пресс-службы.
На месте аварии работают четыре бригады медиков - три скорой помощи Боханского района и одна областного центра медицины катастроф из Иркутска.
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