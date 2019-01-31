Газопровод к курорту построят на Алтае в 2019 году

31.01.19 06:16

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 января. Interfax-Russia.ru - Республика Алтай в 2019 году планирует построить ветку от газораспределительной станции "Нижняя Каянча" (Алтайский край) до села Манжерок, где расположен горнолыжный курорт, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

"В 2019 году работы по газификации продолжатся. На это республика получит от ПАО "Газпром" 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

На эти средства, в частности, в Горно-Алтайске продолжится строительство газопроводов в районе ГТФ (гардинно-тюлевой фабрики) и улиц Поселковая, Гончарная. Кроме того, в начале февраля начнется строительство газопровода в селе Дубровка Майминского района.

"В итоге более 2,5 тыс. домовладений региона получат возможность подключиться к газу. Также на газ будут переведены котельные в Кызыл-Озеке и Манжероке", - отметил глава республики Александр Бердников, чьи слова приводятся в сообщении.

После строительства ветки до Манжерока "появится возможность начать проектировать межпоселковый газопровод на Чемал".

Вместе с тем, А.Бердников отметил, что в республике наблюдается "неподключение к построенным подводящим сетям", и дал поручение "выделить для Горно-Алтайска и Майминского района дополнительные средства, чтобы льготные категории граждан могли приобрести оборудование и получить возможность провести газ в дом".

По данным властей, в течение прошлого года в регионе было газифицировано 476 домовладений, введено в эксплуатацию 9,4 км газопроводов, переведено на природный газ 20 котельных.