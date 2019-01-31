"Газпром нефть" заказывает геологическое изучение шельфа Сахалина

31.01.19 06:31

© РИА Новости. Сергей Красноухов

31 января. Interfax-Russia.ru - "Газпром нефть" объявила тендер на построение геологических карты для изучения перспектив на нефть и газ в акватории Охотского моря, сообщается в материалах компании.

Район исследований расположен на шельфе Охотского моря, административно относится к Сахалинской области.

Исходными данными по проекту, в частности, являются сейсмика 3D за 2010 год на площади 600 кв. км и за 2016 год - 150 кв. км. Кроме того, предлагается проанализировать скважинные исследования по ближайшим месторождениям: Киринское, Южно-Киринское, Южно-Лунское и Мынгинское (все принадлежат "Газпрому"), а также Лунское ("Сахалин-2", оператор - Sakhalin Energy), Набильское (суша) и другие.

"Газпром нефть" надеется, что победитель тендера выдаст детальные сейсмогеологические модели перспективных объектов, проведет оценку ресурсного потенциала выбранных объектов и разработает предложения по проведению геологоразведочных работ на перспективных площадях в акватории Охотского моря на шельфе Сахалина.

Заказчик ожидает, что полный анализ перспективности шельфа Сахалина подрядчик проведет до 2021 года.

Как отметили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти", Сахалин - одно из ключевых направлений развития компании на шельфе. "Мы продолжаем изучение региона и поиск новых возможностей. Работы по геологическому изучению, составление геологических карт - часть ежедневной работы. Привлечение данных по соседним открытым месторождениям и участкам необходимо для получения более полной и точной геологической информации по акватории Охотского моря", - отметил представитель пресс-службы.