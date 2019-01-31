Минтранс РФ выделил 3,6 млрд руб. на ремонт аэропорта Певек на Чукотке

31.01.19 06:36

© РИА Новости. Антон Денисов

31 января. Interfax-Russia.ru - Реконструкция аэропорта Певек в Чукотском автономном округе начнется в этом году, Минтранс РФ выделил 3,6 млрд рублей на ремонт аэропорта в рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

За 4 года предполагается отремонтировать взлетно-посадочную полосу и здание аэропорта, а также обновить оборудование.

"В связи с предстоящей реконструкцией региональными властями совместно с ФКП "Аэропорты Чукотки" и авиакомпаниями прорабатывается вопрос организации воздушных перевозок жителей города в центральные районы страны как через Анадырь, так и через Якутск и Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

Аэропорт Певек - второй по размерам на Чукотке после аэропорта Анадырь ("Угольный"). Из Певека регулярно летают рейсы в Москву.

Минвостокразвития напоминает, что Чукотка лидирует по числу аэропортов, которые предстоит реконструировать. Так, через 3 года в этом регионе планируется модернизировать еще шесть аэропортовых комплексов: Беринговский, Кепервеем, Залив Креста, Бухта Провидения, Марково и Лаврентия. Здесь приведут в порядок взлетно-посадочные полосы, установят радиотехническое и метеорологическое оборудование, построят аварийно-спасательные станции и складские здания.