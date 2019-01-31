Движение по участку дороги на Камчатке открыто после снежного циклона

31.01.19 06:43

© РИА Новости. Александр Вильф

31 января. Interfax-Russia.ru - Участок автодороги в Усть-Камчатском районе Камчатского края, закрытый из-за непогоды и в целях снегоочистки утром в среду, открылся утром в четверг, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона со ссылкой на Камчатуправтодор.

"В четверг с 08:00 местного времени открыто движение для всех видов транспорта на участке с 0 по 14 километр автодороги местного значения Рыбоконсервный завод-66 - аэропорт "Крутоберегово" Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Камчатка с понедельника находилась под влиянием очередного циклона, который принес снегопады и шторм в море.