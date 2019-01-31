Четыре человека погибли, пятеро пострадали в автокатастрофе в Иркутской области

31.01.19 08:08

© РИА Новости. Владимир Смирнов

31 января. Interfax-Russia.ru - Маршрутное такси столкнулось с лесовозом на автодороге Иркутск-Усть-Уда в Иркутской области, четыре человека погибли, еще пять человек с травмами отправлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

По данным ведомства, автокатастрофа произошла в четверг в 7:15 на 67-м км автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда.

"Водитель, управляя автобусом "Тойота Хайс" (перевозил восемь пассажиров, маршрут "Оса-Иркутск"), совершил наезд на стоящую на проезжей части грузовую автомашину "Камаз" (остановился для ремонта колес). В результате ДТП водитель автобуса "Тойота Хайс" и три его пассажира погибли, пять пассажиров, в том числе один несовершеннолетний госпитализированы",- сообщили в ГИБДД.