Задержан начальник штаба МВД по Ингушетии

31.01.19 08:20

© РИА Новости. Вадим Жернов

31 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники подразделений собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с УФСБ России по республике задержали начальника регионального штаба МВД Саварбека Шадиева, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД по Ингушетии.

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник штаба МВД по региону Саварбек Шадиев", - сказали в пресс-службе.

По данному факту руководство регионального МВД назначило служебную проверку, добавили в пресс-службе.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ведомства, сейчас с задержанным высокопоставленным полицейским проводятся следственные действия.

"В случае установления вины Шадиева он будет уволен из органов внутренних дел и понесет заслуженное наказание", - сказал представитель МВД.

По его словам, дело находится на контроле руководства ведомства.

Как сообщил агентству информированный источник, из рабочего кабинета полковника внутренней службы С.Шадиева изъято 260 тыс. руб. С.Шадиеву инкриминируется часть 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).