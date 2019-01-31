Стоп машина: в Москве ограничат проезд неэкологичным автомобилям
  
Требуется реставрация: похищенную картину Куинджи передали в депозитарий Третьяковки
   
Наращивая объемы: в 2019 году с "Восточного" запустят 5 ракет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
31.01.19 08:20

Задержан начальник штаба МВД по Ингушетии

© РИА Новости. Вадим Жернов
31 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники подразделений собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с УФСБ России по республике задержали начальника регионального штаба МВД Саварбека Шадиева, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД по Ингушетии.

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник штаба МВД по региону Саварбек Шадиев", - сказали в пресс-службе.

По данному факту руководство регионального МВД назначило служебную проверку, добавили в пресс-службе.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ведомства, сейчас с задержанным высокопоставленным полицейским проводятся следственные действия.

"В случае установления вины Шадиева он будет уволен из органов внутренних дел и понесет заслуженное наказание", - сказал представитель МВД.

По его словам, дело находится на контроле руководства ведомства.

Как сообщил агентству информированный источник, из рабочего кабинета полковника внутренней службы С.Шадиева изъято 260 тыс. руб. С.Шадиеву инкриминируется часть 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.01.19 08:55
Дождь начался в ряде районов Москвы
.
  30.01.19 17:30
СКР просит арестовать сенатора Арашукова
.
  30.01.19 16:16
Магомедов заявляет в суде об аресте активов на сумму до 300 млрд рублей в рамках его дела
.
  30.01.19 14:36
Картину Куинджи передали директорам Русского музея и Третьяковки
.
  30.01.19 11:33
Около 53 млрд рублей будет вложено в строительство новых ТПУ в Москве - Хуснуллин
.
  30.01.19 10:42
Мэрия Москвы пока не приняла решения по запрету передвижения неэкологичного транспорта
.
  30.01.19 08:06
Мокрый снег, ветер и гололёд ждут москвичей в среду
.
  29.01.19 17:21
Похититель картины Куинджи арестован до 27 марта
.
  29.01.19 13:24
Подозреваемому в хищении картины Куинджи предъявили обвинение
.
  29.01.19 13:18
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с 30 января из-за гололеда


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket