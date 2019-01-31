Суд арестовал сенатора Арашукова

31.01.19 08:28

© РИА Новости. Андрей Старостин

31 января. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Р.Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

По ходатайству защиты сенатора заседание прошло в закрытом режиме. Согласно заявлениям адвокатов, в его адрес "поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале (суда - ИФ) находится большое количество неустановленных людей".

Кроме того, по словам адвоката Евгения Устина, во время слушания могли быть разглашены данные медицинского характера его подзащитного.

До закрытия заседания свое ходатайство об аресте Р.Арашукова успел огласить следователь, по словам которого, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться в ОАЭ, где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей, дающих на него изобличающие показания.

Прокурор успел заявить, что поддерживает позицию следствия и считает необходимым поместить Р.Арашукова в СИЗО.

Перед началом рассмотрения дела о его аресте сенатор улыбался журналистам при протокольной съемке. Во время самого процесса Р.Арашуков находился без наручников за столом с адвокатами, а не в "клетке". Когда судья зачитывала ему права, он отметил, что надеется на вынесение решения, которое не придется обжаловать.

Р.Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Р.Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Адвокат сенатора Е.Устин заявил, что его подзащитный не признает вину.