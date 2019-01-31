Карантин объявлен во всех школах в четырех районах Тюменской области

31.01.19 08:52

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 января. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области из-за подъема эпидпорога по ОРВИ и гриппу на карантин полностью закрыли школы в нескольких районах.

"Карантин объявлен во всех школах Ишимского, Тобольского, Уватского и Тюменского районов", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в четверг сотрудник пресс-службы областного управления Роспотребнадзора.

Он также добавил, что еще в нескольких районах в шести школах приостановлены занятия в 16-ти классах.

"В целом по области эпидпорог превышен на 13%", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что во всех городах Тюменской области школы закрыты на карантин.