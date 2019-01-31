Дождь начался в ряде районов Москвы

31.01.19 08:55

© РИА Новости. Сергей Красноухов

31 января. Interfax-Russia.ru - Умеренный дождь пошел утром в четверг в Москве, где ночью температура воздуха превысила ноль градусов.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Северо-Западного округа столицы, нехарактерное для середины зимы погодное явление было зафиксировано в 7:30.

Вкупе с потеплением (термометр показывал +1,5 градусов) это привело к обильному таянию снега и образованию на дорогах и тротуарах грязной жижи, которую спешат смести в сторону коммунальщики.

В Гидрометцентре России сообщали ранее "Интерфаксу", что в связи со сложными погодными условиями в столичном регионе с 09:00 30 января будет действовать "желтый" уровень погодной опасности.

"С утра среды "желтый" уровень объявлен в связи с ожидаемым гололедом и налипанием мокрого снега", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду в столичном регионе при температуре 2-4 градуса мороза ожидается небольшой снег, днем при 0 - плюс 2 градусов - снег, мокрый снег.

Условия для образования гололедицы сохранятся и в последующие дни недели, так как в условиях небольших осадков температура будет держаться около нулевой отметки. Так, в четверг днем температура воздуха уже поднимется до 1-3 градусов тепла, в ночь на пятницу опустится до минус 1-3 градусов, днем - около 0 градусов.