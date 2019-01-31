ЦБ РФ отозвал лицензию у Радиотехбанка

31.01.19 09:02

© РИА Новости. Виталий Белоусов

31 января. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Радиотехбанка, говорится в сообщении ЦБ.

"В деятельности Радиотехбанка установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. С учетом этого работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной.

Руководство и собственники банка не имели намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность ее клиентов, подчеркивает ЦБ.

Банк России неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Радиотехбанка меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Радиотехбанк - участник системы страхования вкладов.

Радиотехбанк создан в 1990 году, является одним из старейших самостоятельных банков Нижегородской области. Головной офис Радиотехбанка располагается в Нижнем Новгороде. В структуру банка входит 16 офисов, расположенных в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, Москве, Самаре и Казани.

Радиотехбанк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 284-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 276-е место в банковской системе РФ.