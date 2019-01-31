Школьники нескольких городов Урала остались дома из-за 40-градусных морозов

31.01.19 09:05

© РИА Новости. Алексей Владыкин

31 января. Interfax-Russia.ru - В ряде городов Уральского федерального округа в четверг полностью отменены занятия из-за аномально низкой температуры воздуха.

Так, из-за 40-градусных морозов в первую смену полностью отменены занятия в школах Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городских единых дежурно-диспетчерских службах (ЕДДС).

Сильные морозы стали причиной отмены второй день подряд занятий у школьников в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Как сообщается на сайте департамента образования Салехарда, в городе в четверг минус 46 градусов, рекомендовано не посещать занятия учащимся в первую смену с 1-го по 11-й классы.

В городских ЕДДС Нового Уренгоя и Ноябрьска агентству сообщили об аналогичных рекомендациях.

В Ханты-Мансийске, где тоже холодно, школьники не учатся из-за карантина по ОРВИ и гриппу. Кроме того, карантин введен в Кургане и Шадринске (Курганская область), а также во всех городах Тюменской области.