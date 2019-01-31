Освещение на самом длинном за Полярным кругом автомобильном мосту в Мурманске погаснет на восемь часов

31.01.19 09:18

© РИА Новости. Сергей Субботин

30 января. Interfax-Russia.ru - На самом длинном за Полярным кругом автомобильном мосту в Мурманске через Кольский залив 31 января пройдут ремонтные работы на электросетях, сообщает "Мурманскавтодор".

Дорожная служба сообщает, что с 9.00 до 17.00 мск четверга будет отключено наружное освещение на Кольском мосту и светофор у Прибрежной автодороги.

"Водителям надо быть крайне внимательными и осторожными, совершая поездки по мостовому переходу через Кольский залив 31 января", - предупреждают в "Мурманскавтодоре".