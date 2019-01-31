Канал поставок оружия из стран ЕС перекрыли в Самарской области

31.01.19 09:35

© РИА Новости. ФСБ РФ

31 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ по Самарской области совместно с подразделениями Центрального аппарата ФСБ России пресекли деятельность ОПГ, которая причастна к организации контрабандного канала доставки огнестрельного оружия и боеприпасов иностранного производства в Российскую Федерацию из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

"29 января в ходе "проверочной закупки" оперативные сотрудники, выступающие в качестве покупателей, при сбыте огнестрельного оружия с поличным задержали активных участники ОПГ", - говорится в сообщении.

В результате обысков по местам регистрации задержанных сотрудники ФСБ изъяли огнестрельное оружие, боевые гранаты, самодельные глушители и около 10 тыс. патронов.

В том числе, изъяты 12 гладкоствольных ружей, автомат Калашникова, три пистолета ПМ, два пистолета ТТ, пистолет "Вальтер", "Наган", девять нарезных карабинов, пистолеты "Глок-19" и АПС (автоматический пистолет Стечкина).

"Кроме того, сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению оружия, организованную в частном доме в Самарской области", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что дальнейшие мероприятия и следственные действия правоохранителей направлены на документирование конкретных эпизодов противоправной деятельности участников ОПГ и формирование доказательственной базы по возбужденным уголовным делам.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ФСБ по Самарской области, "на время проведения следственных мероприятий количество задержанных участников ОПГ не разглашается".