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В Коми приостановили расследование дела по факту отравления более 40 воспитанников детского сада

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
31 января. Interfax-Russia.ru - Виновника отравления более 40 воспитанников детского сада в Сосногорске (Коми) установить не удалось, расследование уголовного дела приостановлено.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Сосногорска, по уголовному делу провели значительный объем следственных действий, в том числе допросили законных представителей детей, потерпевших и работников садика. Во время расследования не представилось возможным определить прямую причинно-следственную связь между обнаруженными при проведении исследования нарушениями и возникшим заболеванием у детей.

"В связи с этим лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, не установлено. Принято решение о приостановлении предварительного следствия", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, 2 октября 2017 года в Сосногорске детский сад №10 закрыли на карантин. Основанием для такого решения стали случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников. Всего пострадали более 40 детей.

Полиция по факту массового отравления детей возбудила уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". При расследовании выяснилось, что при организации питания воспитанников имели место нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При этом источник инфекции не нашли. Работников учреждения привлекли к административной ответственности за нарушения санитарных правил и норм.

В апреле 2018 года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия, так как не получилось установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Но прокуратура это постановление отменила. По уголовному делу назначили дополнительное расследование.

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