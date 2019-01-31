Запуск российского "Союза" со спутниками OneWeb перенесен

31.01.19 10:29

© РИА Новости. Максим Блинов

31 января. Interfax-Russia.ru - Запуск ракеты-носителя "Союз" со спутниками связи OneWeb сдвинут из-за проблем с ракетой, сообщил основатель и исполнительный директор британской компании Грег Уайлер.

"Это правда, есть проблема, связанная с ракетой, которая вынудила нас перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к запуску", - написал Г.Уайлер в Twitter.

В свою очередь компания OneWeb сообщила, что в разгонном блоке "Фрегат", который должен был вывести на орбиту шесть британских спутников связи OneWeb 20 февраля, по итогам проверок выявлены технические проблемы.

"После плановых проверок перед предстоящим запуском спутников OneWeb, Arianespace проинфомировала нас о технических проблемах с разгонным блоком "Фрегат" ракеты "Союз". "Фрегат" был переведен в режим хранения для проведения дополнительного испытания", - говорится в заявлении компании.

В OneWeb отмечают, что инженеры компании вместе со специалистами компании Arianespace вместе изучают выявленную проблему и ее влияние на сроки запуска. Он должен был состояться 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако глава OneWeb Грег Уайлер написал в Twitter, что старт перенесен на неопределенный срок.

"Подобные события не являются редкостью в этой области. OneWeb, Arianespace со своими российскими партнерами сфокусированы на дальнейшей подготовке к запуску ракеты и выводу спутников OneWeb", - отмечает компания.

Накануне в СМИ появилась информация о проблемах с разгонным блоком "Фрегат", выявленных при подготовке запуска "Союза" со спутниками OneWeb на космодроме Куру во Французской Гвиане. В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" "Интерфаксу" заявили, что возможные отклонения при подготовке к запуску ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" будут устранены до запуска.

"Подготовка к запуску с Куру спутника OneWeb идёт в штатном режиме. В ходе проведения предстартовых операций могут быть выявлены различные отклонения, которые устраняются до запуска ракеты космического назначения", - сказали в пресс-службе в минувшую среду.

"Для сохранения полезной нагрузки и успешного ее выведения госкорпорация "Роскосмос" внедряет многофазные проверки как на предприятиях отрасли, так и непосредственно перед запуском", - отметили в пресс-службе.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру (17 из них - с российских площадок).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Как утверждали авторы материала, входя в британский проект, Роскосмос рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Коммерсанта", была готова заключить еще одну сделку, как минимум, на пять ракет "Протон".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.