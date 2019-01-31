В Коми похолодает до минус 44 градусов

31.01.19 10:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 января. Interfax-Russia.ru - Аномально холодная погода ожидается в Вуктыльском, Печорском, Усинском, Интинском и Воркутинском районах Коми до 8 февраля, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми (...) ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха в основном на 15-20 градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что минимальная температура воздуха будет понижаться до минус 32-37 градусов, в отдельные дни до минус 39-44.

В связи с усилением морозов МЧС рекомендует сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей. Также спасатели советуют одеваться многослойно и в натуральные ткани.