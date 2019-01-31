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31.01.19 10:36

Экс-мэра тульского Новомосковска со второго раза приговорили к штрафу за присвоение бюджетных денег

© РИА Новости. Константин Чалабов
31 января. Interfax-Russia.ru - Суд в Новомосковске Тульской области признал экс-главу города и бывшего главного врача местного роддома Елену Козину виновной в присвоении бюджетных средств и приговорил ее к штрафу в 150 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в областной прокуратуре.

Ей также запрещено занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на три года.

По материалам суда, с апреля 2009 года по ноябрь 2010 года главный врач Новомосковского роддома Е.Козина присвоила около 30 тыс. рублей, перечисленных учреждению региональным отделением Фонда социального страхования РФ для оплаты труда медработников.

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