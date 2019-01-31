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31.01.19 10:48
В Ульяновске выясняют причины выявленной патологии в легких у 20 курсантов-суворовцев
По информации ведомства, 28 января из училища было направлено несколько воспитанников в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких.
При этом каких-либо жалоб на состояние у учащихся не было, отмечается в сообщении.
"Отклонения от нормы в состоянии здоровья выявлены у 20 человек. Предположительно, они связаны с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку. В настоящее время все воспитанники училища чувствуют себя хорошо и не требуют госпитализации. В самом учреждении проводится эпидемиологическое расследование", - приводятся в сообщении слова руководителя ульяновского минздрава Сергея Панченко.
Результаты проверки будут рассмотрены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое пройдет в конце этой недели, отметил министр.
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