В Ульяновске выясняют причины выявленной патологии в легких у 20 курсантов-суворовцев

31.01.19 10:48

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 января. Interfax-Russia.ru - Эпидемиологическое расследование проводится в Суворовском военном училище в Ульяновске после планового флюорографического обследования воспитанников, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

По информации ведомства, 28 января из училища было направлено несколько воспитанников в областную детскую клиническую больницу с выявленной по результатам флюорографии патологией в легких.

При этом каких-либо жалоб на состояние у учащихся не было, отмечается в сообщении.

"Отклонения от нормы в состоянии здоровья выявлены у 20 человек. Предположительно, они связаны с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку. В настоящее время все воспитанники училища чувствуют себя хорошо и не требуют госпитализации. В самом учреждении проводится эпидемиологическое расследование", - приводятся в сообщении слова руководителя ульяновского минздрава Сергея Панченко.

Результаты проверки будут рассмотрены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое пройдет в конце этой недели, отметил министр.