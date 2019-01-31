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31.01.19 10:58
Проблемный дом "СУ-155" на юге Москвы введен в эксплуатацию
Как уточняется, дом расположен по адресу: Нагатино-Садовники, мкр. 1, корп. 29Б.
"Разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено 30 января 2019 года. В объекте реализовано 169 квартир", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Анастасии Пятовой.
"СУ-155"через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2АБВ, районе Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкрн 1, корп. 29Б, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала.
Первый из проблемных объектов "СУ-155" в Москве - по адресу: район Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2 - был введен в июле 2017 года.
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