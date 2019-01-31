В Великом Новгороде и Архангельске возобновились занятия в школах

31.01.19 11:21

© РИА Новости. Игорь Маслов

31 января. Interfax-Russia.ru - Все закрытые в среду из-за сообщений о минировании учреждения образования и здравоохранения в Великом Новгороде возобновили работу, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре правительства Новгородской области.

"Информация о новых готовящихся актах терроризма пока не поступала", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Архангельска, в среду при проверке школ никаких посторонних предметов ни в одном учреждении не обнаружено.

"Сегодня все школы Архангельска начали работу в штатном режиме", - сказали в мэрии.

Ранее волна эвакуаций из-за ложных сообщений о минировании коснулась большинство регионов Северо-Запада.

Так, в среду 32 новгородских школы и гимназии, а также четыре больницы и поликлиники, в том числе - крупнейшее учреждение здравоохранения региона, клиническая областная больница, получили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Персонал учреждений, а также школьники и пациенты были эвакуированы. Учащиеся были распущены по домам. Пациентов "заминированных" больниц перевели в помещения других клиник. Учреждения проверили сотрудники оперативных служб. Взрывных устройств обнаружено не было.