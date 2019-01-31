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31.01.19 11:21
В Великом Новгороде и Архангельске возобновились занятия в школах
"Информация о новых готовящихся актах терроризма пока не поступала", - добавил собеседник агентства.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Архангельска, в среду при проверке школ никаких посторонних предметов ни в одном учреждении не обнаружено.
"Сегодня все школы Архангельска начали работу в штатном режиме", - сказали в мэрии.
Ранее волна эвакуаций из-за ложных сообщений о минировании коснулась большинство регионов Северо-Запада.
Так, в среду 32 новгородских школы и гимназии, а также четыре больницы и поликлиники, в том числе - крупнейшее учреждение здравоохранения региона, клиническая областная больница, получили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Персонал учреждений, а также школьники и пациенты были эвакуированы. Учащиеся были распущены по домам. Пациентов "заминированных" больниц перевели в помещения других клиник. Учреждения проверили сотрудники оперативных служб. Взрывных устройств обнаружено не было.
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