Дополнительные места разворачивают в больницах Екатеринбурга из-за роста заболевания гриппом и ОРВИ

31.01.19 11:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 января. Interfax-Russia.ru - Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ растет в Екатеринбурге, в больницах разворачивают дополнительные места для пациентов, сообщил журналистам начальник управления здравоохранения администрации города Денис Демидов.

"Развернуты дополнительные койки на базе больниц N6 и N24. Также отмечается нагрузка на отделение неотложной помощи, скорую помощь", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что, по последним данным, в больницах с гриппом и ОРВИ находятся более 300 человек, в том числе десять в тяжелом состоянии. "Из них шесть находились на ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ИФ)", - уточнил Д.Демидов.

Заместитель начальника центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская заявила журналистам в четверг, что за предыдущую неделю зарегистрировано более 21 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, эпидпорог превышен вдвое.

На этой неделе уровень заболеваемости продолжает расти.

Как сообщалось, с 30 января все школы Екатеринбурга закрыты из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение. Кроме того, детские сады могут посещать только те дети, которые привиты от гриппа.