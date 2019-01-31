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31.01.19 11:13
Дополнительные места разворачивают в больницах Екатеринбурга из-за роста заболевания гриппом и ОРВИ
"Развернуты дополнительные койки на базе больниц N6 и N24. Также отмечается нагрузка на отделение неотложной помощи, скорую помощь", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что, по последним данным, в больницах с гриппом и ОРВИ находятся более 300 человек, в том числе десять в тяжелом состоянии. "Из них шесть находились на ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ИФ)", - уточнил Д.Демидов.
Заместитель начальника центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская заявила журналистам в четверг, что за предыдущую неделю зарегистрировано более 21 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, эпидпорог превышен вдвое.
На этой неделе уровень заболеваемости продолжает расти.
Как сообщалось, с 30 января все школы Екатеринбурга закрыты из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Ученики школ и воспитанники учреждений дополнительного образования переводятся на дистанционное обучение. Кроме того, детские сады могут посещать только те дети, которые привиты от гриппа.
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