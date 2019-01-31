Сообщение о взрывном устройстве в мэрии Воронежа не подтвердилось - МЧС

31.01.19 12:09

© РИА Новости. Максим Блинов

31 января. Interfax-Russia.ru - Экстренные службы обследовали здание администрации Воронежа после сообщения о минировании, информация оказалась ложной.

"Здание обследовано, информация не подтвердилась", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В свою очередь пресс-служба мэрии добавила, что все сотрудники уже вернулись на свои рабочие места.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва здания мэрии поступило на электронную почту администрации города в четверг в 9:22. После сообщения все сотрудники мэрии были экстренно эвакуированы.