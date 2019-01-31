Имущество более чем на 2 млрд рублей арестовано за год у чиновников Дагестана

31.01.19 12:16

© РИА Новости. Михаил Фомичев

31 января. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы расследуют уголовные дела в отношении 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных учреждений Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры республики.

"У многих обвиняемых выявлено имущество, стоимость которого кратно превышает их доходы. Всего арестовано такого имущества более чем на два миллиарда рублей", - заявил на коллегии по итогам работы в 2018 году прокурор Дагестана Денис Попов, слова которого привели в пресс-службе.

По словам Д.Попова, в преступные сообщества входили и депутаты различных уровней.

"По словам Д.Попова, за прошлый год была инициирована передача в собственность республики восьмиэтажного здания больницы и возмещение в бюджет 30 миллионов рублей. А в этом году будет проведена исковая работа по обращению в доход государства иного имущества, добытого незаконным путем", - сказал собеседник агентства.