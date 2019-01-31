Закон об установке газоанализаторов в жилых домах могут принять в РФ

31.01.19 13:27

© РИА Новости. Александр Демьянчук

31 января. Interfax-Russia.ru - Закон об установке автоматизированной системы контроля над обеспечением газовой безопасности в жилых домах может быть принят в ближайшее время, заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Этот законопроект разрабатывался еще до трагедии. Уже когда случился Магнитогорск, мы немедленно внесли законодательную инициативу. К нам присоединились представители всех фракций, а это дает мне основание быть уверенным оптимистом, что этот документ пройдет достаточно быстро", - сказала Г.Хованская на пресс-конференции в четверг.

Как сообщалось, 15 января группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет за счет средств фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать автоматизированную систему контроля над обеспечением газовой безопасности.

Авторы законопроекта - лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов (все - "Справедливая Россия") и Ирина Гусева ("Единая Россия").

Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Кроме того, 14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Там в результате ЧП погибли пять человек.