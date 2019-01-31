Следователи допрашивают пятерых человек по делу Арашукова-старшего

31.01.19 14:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 января. Interfax-Russia.ru - Следователи по уголовному делу о создании преступного сообщества и хищении 30 млрд рублей у Газпрома допрашивают пятерых подозреваемых, в том числе Рауля Арашукова - отца арестованного сенатора Рауфа Арашукова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СКР).

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей сегодня следователи ГСУ СК допрашивают в качестве подозреваемых и проводят иные следственные действия с Раулем Арашуковым, Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

"В зависимости от роли каждого, они подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан накануне утром в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Р.Ашуркова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали отца сенатора - Рауля Арашукова.

В среду Басманный суд Москвы заключил Р.Арашукова в СИЗО до 30 марта.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируется создание ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Адвокат сенатора Е.Устин заявил, что его подзащитный не признает вину.