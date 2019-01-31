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31.01.19 14:33
Эксперты НПО им. Лавочкина вылетают на космодром Куру для проведения дополнительных испытаний
"Специалисты НПО им. Лавочкина проводят предстартовые проверки разгонного блока "Фрегат", который выведет на орбиту космические аппараты серии OneWeb с космодрома Куру. Сегодня представители предприятия вылетят во Французскую Гвиану для проведения дополнительных испытаний "Фрегата" на месте", - сказали в "Роскосмосе".
"Точная дата готовности к пуску будет установлена экспертами в течение двух дней", - отметили в госкорпорации.
В "Роскосмосе" заявили, что в ходе проведения предстартовых операций могут быть выявлены различные отклонения, которые устраняются до запуска ракеты космического назначения.
"Для сохранения полезной нагрузки и успешного ее выведения госкорпорация "Роскосмос" внедряет многофазные проверки, как на предприятиях отрасли, так и непосредственно перед запуском", - сообщили в госкорпорации.
Ранее компания OneWeb сообщила, что технические проблемы были выявлены в разгонном блоке "Фрегат". В OneWeb отметили, что инженеры компании вместе со специалистами компании Arianespace вместе изучают выявленную проблему и ее влияние на сроки запуска.
Запуск планировался на 20 февраля с космодрома Куру во французской Гвиане, однако глава OneWeb Грег Уайлер написал в Twitter, что старт перенесен на неопределенный срок.
Накануне в СМИ появилась информация о проблемах с разгонным блоком "Фрегат", выявленных при подготовке запуска "Союза" со спутниками OneWeb на космодроме Куру.
В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" "Интерфаксу" заявили, что возможные отклонения при подготовке к запуску ракеты "Союз" с разгонным блоком "Фрегат" будут устранены до запуска.
Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок. Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ". Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.
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