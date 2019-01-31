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Территория размером с Казань сгорела в лесах Приморья за январь - Greenpeace

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых
31 января. Interfax-Russia.ru - Официальная статистика по лесным пожарам в Приморском крае существенно занижена, и реальное положение дел таково, что регион в обозримой перспективе может остаться практически без лесов, считают эксперты российского отделения международной экологической организации Greenpeace.

"В основном, горит территория вне земель лесного фонда, поэтому большая часть пройденной огнём площади не попадает ни в какую статистику. "Авиалесоохрана" сообщает, что общая площадь лесных пожаров в Приморском крае с начала 2019 года составляет всего 1550,7 га. Эти данные, скорее всего, занижены", - отмечается в поступившем в четверг в "Интерфакс" сообщении пресс-службы Российского отделения Greenpeace.

По предварительным оценкам экологической организации, только в одном Хасанском районе Приморья на земли лесного фонда приходилось около 3,5 тыс га пройденной огнём за январь площади.

По данным экологов, за январь наступившего года в регионе "сгорела территория размером с Казань".

Как отмечают в Greenpeace, зимние лесные пожары в Приморье возникают из-за полного отсутствия снега. "Сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчивой холодной погоде, особенно в ветреные дни. Из-за глобального изменения климата пожароопасный сезон в Приморье стал уже круглогодичным без перерыва на зиму", - считают экологи.

"Зимние пожары, подобные этим, уничтожают молодые деревья, и повреждают крупные, постепенно превращая юг Приморья в малолесный регион. Учитывая, что весной эта местность страдает от "традиционных" поджогов травы, в перспективе регион может остаться и вовсе без леса", - полагают в Greenpeace.

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