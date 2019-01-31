Школы Сыктывкара закрывают на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

31.01.19 15:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 января. Interfax-Russia.ru - В школах Сыктывкара с 1 по 10 февраля будет приостановлен образовательный процесс в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии города.

"При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются массовые мероприятия с участием родителей", - говорится в сообщении.

Управлениям культуры и физкультуры и спорта администрации рекомендовано запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

По сообщению мэрии Усинска, с четверга из-за неблагоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ приостановили занятия в местных учебных заведениях. Такое решение было принято администрацией города на основании заключения санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Карантин продлится до 6 февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю (21-27 января) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 8 тыс. человек, в том числе детей - 5,7 тыс. Среди заболевших - 70,5% составляют дети в возрасте до 14 лет, 29,5% - взрослое население. Уровень заболеваемости по региону находится ниже эпидемического порога.