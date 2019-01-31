Продукты питания в РФ в 2018г дорожали быстрее, чем в ЕС - Росстат

31.01.19 16:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 января. Interfax-Russia.ru - Рост цен на продукты питания в РФ за 2018 год составил 5,5%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

При этом в декабре цены на продукты в РФ подскочили на 2,1%, в ЕС выросли на 0,4%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в РФ в 2018 году отмечался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты - 7,8% (в ЕС он составил 0,5%), на овощи - 6,3% (в ЕС - 7,3%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 5,9% (в среднем по ЕС цены на эту группу продуктов не изменились).

Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ за 2018 год на 5,4% (в ЕС - на 0,1%), хлебобулочные изделия и крупы - на 3,7% (в ЕС - на 1,7%).

Цены на рыбу и морепродукты, масла и жиры, а также на фрукты возросли в РФ за год на 3,1% (в ЕС цены на рыбу и морепродукты увеличились на 1,9%, на масла и жиры и на фрукты они снизились, соответственно, на 1,2% и 1,7%).