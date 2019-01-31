I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии" получили патронат Международного Олимпийского комитета

31.01.19 16:21

© РИА Новости. Екатерина Штукина

31 января. Interfax-Russia.ru - В Международный комитет Игр "Дети Азии" пришло письмо за подписью спортивного директора Кита Макконнела о том, что зимние игры "Дети Азии", как и летние, получили патронат Международного олимпийского комитета, сообщает пресс-служба соревнования в четверг.

"Патронат дает возможность организаторам пользоваться поддержкой МОК, в том числе его символикой - олимпийскими кольцами, на протяжении всего времени подготовки и в момент проведения Игр. Это позволяет пропагандировать Олимпийские ценности в юном возрасте, а также дает возможность спортсменам провести свой первый старт в олимпийском движении. В очередной раз игры "Дети Азии" получили признание и поддержку Международного олимпийского комитета", - заявил президент международного комитета игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко.

"Дети Азии" доказывают, что детские соревнования могут быть популярными и востребованными. Они становятся стимулом для тех, кто только начинают свой путь в спорте и для тех, кто хочет заниматься им профессионально. Потому что именно из этих детей получаются настоящие спортсмены", - добавил он.

Церемония открытия игр "Дети Азии" состоится 9 февраля в Южно-Сахалинске. В соревновании примут участие 1197 спортсменов из 20 стран. В их числе: Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения.

От России свои команды представили Москва, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ.

В Первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" примут участие 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.