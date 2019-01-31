Анонимно и повсеместно: по всей России эвакуируют здания госучреждений, ТЦ, больниц и школ
  
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Информация о "минировании" зданий в Поволжье не подтвердилась

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
31 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники экстренных служб завершили проверку социальных учреждений и административных зданий в нескольких регионах Приволжского федерального округа после очередной волны сообщений о "минировании".

Департамент региональной безопасности Нижегородской области сообщает, что в адрес ряда предприятий, организаций и учреждений региона поступили анонимные письма о якобы заложенных взрывных устройствах.

"Продолжаются проверки каждого сообщения о "минировании" зданий. По состоянию на текущий момент признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено", - говорится в сообщении.

В мэрии Казани агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в четверг в восемь муниципальных образовательных учреждений поступили сообщения о том, что на территории объекта заложено взрывное устройство.

"Была оперативно проведена эвакуация учащихся и персонала, согласно установленным инструкциям о действиях в чрезвычайных ситуациях. Учащиеся успели одеться и организованно покинуть помещения. Во время работы правоохранительных органов в образовательных учреждениях, учащиеся ожидали в ближайших школах. Ни в одном из учреждений информация о готовящемся теракте не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Он же добавил, что после проведенной проверки все образовательные учреждения работают в обычном режиме, учащиеся продолжили занятия. Все, у кого за этот период закончились занятия, отправились домой.

По информации УФСБ по Башкирии, в образовательные учреждения региона в четверг поступали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах.

"По результатам проверок угроз безопасности не выявлено", - говорится в пресс-релизе управления.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в министерстве территориальной безопасности Пермского края, по уточненным данным, анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступали в Перми, Березниках и Добрянке. По результатам проверок взрывных устройств не обнаружено.

Информированный источник агентства сообщил, что в Пермском крае анонимные сообщения на этот раз поступили в 32 объекта, всего было эвакуировано более 4 тыс. человек.

В правоохранительных органах Самарской области агентству сообщили, что информация анонимного преступника о минировании ряда объектов в Самаре не подтвердилась. Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в связи с анонимными угрозами минирования проверялись несколько торговых центров и медучреждений города.

Как сообщалось, первая волна сообщений о лжеминировании в этом году прокатилась по Поволжью 29 января. В этот день эвакуация проходила в Оренбургской, Самарской, Кировской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Марий Эл и Пермском крае.

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