Защита главы Нефтеюганска направила жалобы в ФСБ на действия силовиков во время обысков

31.01.19 16:59

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 января. Interfax-Russia.ru - Следственно-розыскные мероприятия, проходившие в администрации Нефтеюганска (ХМАО) 24 января, были проведены с нарушениями, по этому поводу были поданы жалобы в ФСБ, сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Урал" адвокат главы города Алтынай Найманова.

По словам адвоката, в отношении главы города Сергея Дегтярева не заведено какое-либо уголовное дело, ему не предъявлено обвинение, уведомления о том, что он является подозреваемым в чем-то, тоже нет.

"В порядке статьи 144-145 УПК проверка не ведется, а имеется дело оперативного учета. В рамках того, что это дело оперативного учета, Уголовно-процессуальный кодекс здесь не действует, поэтому обжаловать в суд мы не имеем возможности. Поэтому мы отправили жалобы с указанием тех процессуальных нарушений, которые были допущены", - сказала А.Найманова.

"Жалобы направлены в установленные законом органы, в том числе и руководителю УФСБ России по Тюменской области", - отметила защитник.

По ее словам, "пока конкретных ответов нет, есть из вышестоящих органов, что перенаправили для рассмотрения непосредственно на места, а на местах, что информацией еще не владеем".

В свою очередь С.Дегтярев, в кабинете которого на минувшей неделе прошли обыски, связал их с попыткой захвата власти.

"Мое мнение - был захват власти, поскольку, то, что происходило, невозможно связать с действующим уголовно-процессуальным и иным законодательством, и оперативно-розыскной деятельностью", - заявил он журналистам, видеозапись со встречи с которыми размещена на официальном сайте администрации Нефтеюганска.

Ранее сообщалось, что в администрации Нефтеюганска 24 января проходили обыски. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО заявляли, что они не участвуют в следственных действиях. В пресс-службе УМВД России по округу не подтвердили, но и не опровергли информацию о проводимых обысках.

Правительство ХМАО на официальной странице "Вконтакте" сообщало, что обыски проводятся как в кабинете, так и дома у главы Нефтеюганска.

После произошедшего С.Дегтярев написал на своей странице ВКонтакте, что "никаких обвинений мне не было предъявлено, от должности не отстранен, продолжаю исполнять свои служебные обязанности".