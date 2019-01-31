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31.01.19 17:05
ЦБ изучает возможность создания сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства
Сейчас Банк России изучает опыт Сингапура, где Центральный банк оказывает услуги по проверке физлиц на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства. Сингапурский ЦБ намерен расширить такой сервис и проверять также юрлиц. "Обычная оценка заемщиков, кредитоспособности - это дело банка. Сервис по проверке клиента на соблюдение антиотмывочного законодательства - это делает централизованная система", - сказала глава ЦБ РФ.
Она добавила, что у нас сложно создать такую систему, учитывая масштабы страны. "Нужно делать это поэтапно, но мне кажется, здесь гораздо больше потенциала, чем создавать какие-то другие платформы. Если уж решать задачу, то решать её кардинально. Мы на эту тему сейчас думаем, в начальной стадии этой дискуссии", - подчеркнула Э.Набиуллина.
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