ЦБ изучает возможность создания сервиса проверки компаний на соблюдение антиотмывочного законодательства

31.01.19 17:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 января. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ изучает возможность создания сервиса проверки компаний с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече руководства Банка России с представителями банковского сектора в пансионате "Бор".

Сейчас Банк России изучает опыт Сингапура, где Центральный банк оказывает услуги по проверке физлиц на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства. Сингапурский ЦБ намерен расширить такой сервис и проверять также юрлиц. "Обычная оценка заемщиков, кредитоспособности - это дело банка. Сервис по проверке клиента на соблюдение антиотмывочного законодательства - это делает централизованная система", - сказала глава ЦБ РФ.

Она добавила, что у нас сложно создать такую систему, учитывая масштабы страны. "Нужно делать это поэтапно, но мне кажется, здесь гораздо больше потенциала, чем создавать какие-то другие платформы. Если уж решать задачу, то решать её кардинально. Мы на эту тему сейчас думаем, в начальной стадии этой дискуссии", - подчеркнула Э.Набиуллина.