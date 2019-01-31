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31.01.19 17:08
Более 10 тыс. жителей Волгоградской области переселят из аварийного жилья до 2024 года
"Сегодня соглашение о сотрудничестве, которое гарантирует выделение федеральных средств на реализацию программы, подписано между Волгоградской областью и Минстроем России. До 2024 года из аварийного жилья переселят более 10 тыс. волгоградцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время формируется региональная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", которая должна быть принята не позднее апреля текущего года.
"Уже до конца 2019 года намечено расселить 2,6 тыс. квадратных метров аварийного фонда. Программа нацелена на переселение людей из непригодного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года", - уточняется в пресс-релизе.
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