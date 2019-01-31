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Экс-главу Удмуртии обвиняют в вымогательстве взятки у еще одного предпринимателя, участвовавшего в строительстве мостов

© РИА Новости. Максим Блинов
31 января. Interfax-Russia.ru - Взятка в 5 млн рублей и в виде услуг имущественного характера от поставщика песка для строительства мостов через реки Каму и Буй стали вторым эпизодом в деле арестованного бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил гособвинитель Дмитрий Малыгин.

"Соловьев (...) потребовал от (предпринимателя - ИФ) Валеева передать ему взятку в виде незаконного предоставления услуг имущественного характера", - сказал Д.Малыгин на заседании суда в четверг.

Он отметил, что бизнесмен был хорошо знаком с А.Соловьевым и являлся поставщиком песка для строительства мостов через реки Каму и Буй. Однако свое участие в этой деятельности предприниматель заранее с ним не согласовал, что вызвало недовольство лично контролирующего весь ход строительства главы Удмуртии, который потребовал с него за это взятку.

По словам гособвинителя, А.Соловьев дал понять, что в случае неисполнения требований у предпринимателя могут возникнуть проблемы, в случае же согласия, обещал ему общее покровительство.

При этом Д.Малыгин отметил, что Валеев в этот период уже испытывал ряд трудностей в этом бизнесе, поскольку часть добываемого им песка оказалась ненадлежащего качества, а концессионер задерживал выплаты. Поэтому предприниматель попросил главу Удмуртии обеспечить выделение для него нового участка недр вблизи строящихся мостов и своевременную оплату работ.

По данным гособвинителя, весной 2015 года А.Соловьев потребовал от Валеева, чтобы тот подготовил документы для регистрации строящегося на участке его жены жилого дома и провел работы по уточнению новых границ участка.

"Рыночная стоимость составила за эти перечисленные услуги 29 тыс. 747 рублей", - уточнил Д.Малыгин.

После этого глава Удмуртии потребовал от Валеева "помочь" ему с продажей дома за 15 млн рублей. Весной 2016 года предприниматель нашел покупателя за 10 млн рублей, а требовавшиеся остальные 5 млн рублей вложил из своих средств, которые и стали второй частью взятки.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что информация о взятках А.Соловьеву от концессионера и этого предпринимателя стала известна в рамках расследования другого уголовного дела - о нарушении при строительстве мостов через Каму и Буй.

По его словам, осенью 2016 года по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, тезка главы региона Александр Соловьев.

Собеседник агентства сообщил, что замминистра А.Соловьев, выступавший посредником при получении части взяток, заключил досудебное соглашение, в результате которого был задержан глава Удмуртии.

По делу руководителя республики теперь уже бывший замминистра будет проходить в особом статусе "лица, с которым заключено досудебное соглашение". При этом он остается обвиняемым по первому уголовному делу, которое скоро также должно быть направлено в суд, отметил источник.

Он добавил, что первоначально по делу главы Удмуртии также привлекались и взяткодатели, но уголовное преследование и в их отношении было прекращено в связи с тем, что они все рассказали правоохранителям.

Ранее сообщалось, что дело рассматривается в селе Завьялово под Ижевском, потому что преступление было совершено на территории Завьяловского района. Несмотря на то, что А.Соловьев признал свою вину, дело не может быть рассмотрено в особом порядке, так как инкриминируемое ему преступление относится к числу особо тяжких.

А.Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, арестован, а затем переведен под домашний арест, который продлен до 20 июня 2019 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах А.Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку: 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

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