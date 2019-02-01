ТОР в Забайкалье будет насчитывать шесть площадок

01.02.19 05:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Территория опережающего развития (ТОР), которую создадут в Забайкальском крае, будет насчитывать шесть площадок, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"На этих площадках планируется реализация 18 инвестиционных проектов, которые отражают экономические приоритеты края. В первую очередь, это - горнодобывающие, лесоперерабатывающие, агропромышленные, транспортно логистические отрасли, производство пищевой продукции", - говорится в пресс-релизе.

По словам врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, которого цитирует пресс-служба, предусмотрены площадки: "Северное Забайкалье" в районе Удоканского и Апсатского месторождений, "Западное Забайкалье", предусматривающего освоение Зашуланского, Краночикойского угольных месторождений и лесоперерабатывающих проектов, на Востоке и в центре края, в Читинской агломерации, на юге края, где предполагается, в первую очередь, развитие агропромышленного производства.

Он отметил, что часть проектов уже реализуется, но сталкивается с рядом трудностей. По ряду объектов уже закончена подготовка проектно-сметной документации, летом 2019 года планируется начать основные строительные работы, а также есть пакет других проектов, которыми правительство Забайкалья надеется пополнить ТОР.

"Также мы предложили ряд проектов обеспечить инфраструктурой за счет постановления, предусматривающего предоставление субсидий, инвестиционным проектам, которые находятся в высокой стадии готовности, и на инфраструктуру которых уже есть проектно-сметная документация", - сказал А.Осипов.