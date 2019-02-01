ВРП Якутии в 2018г превысил 1 трлн руб

01.02.19 05:53

© РИА Новости. Михаил Мордасов

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Валовый региональный продукт Якутии в 2018 году впервые превысил 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

Ранее пресс-служба сообщала, что ВРП по итогам 2017 года оценивается в 914 млрд рублей. Таким образом, этот показатель в прошлом году вырос как минимум на 9,4%.

"По итогам прошлого года министерством проведена большая работа, связанная с привлечением федеральных средств. За 2018 год в республику привлечено 27,5 млрд рублей, что на 10% превышает показатели 2017 года", - приводятся в сообщении слова министра экономики региона Майи Даниловой.

Она отметила, что в 2019 году также ожидается рост привлечения федеральных средств, прежде всего на реализацию национальных проектов.

В опубликованном в октябре прогнозе социально-экономического развития говорится, что оценка ВРП на 2018 год составляет 978,3 млрд рублей. Таким образом, фактический показатель превысил прогноз.

При этом с 2019 года прогнозируется снижение доли строительства в объеме ВРП с 9,5% до 8,3% к 2024 году в связи с окончанием строительства магистрального газопровода "Сила Сибири", говорилось в прогнозе.