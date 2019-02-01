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01.02.19 05:53
ВРП Якутии в 2018г превысил 1 трлн руб
Ранее пресс-служба сообщала, что ВРП по итогам 2017 года оценивается в 914 млрд рублей. Таким образом, этот показатель в прошлом году вырос как минимум на 9,4%.
"По итогам прошлого года министерством проведена большая работа, связанная с привлечением федеральных средств. За 2018 год в республику привлечено 27,5 млрд рублей, что на 10% превышает показатели 2017 года", - приводятся в сообщении слова министра экономики региона Майи Даниловой.
Она отметила, что в 2019 году также ожидается рост привлечения федеральных средств, прежде всего на реализацию национальных проектов.
В опубликованном в октябре прогнозе социально-экономического развития говорится, что оценка ВРП на 2018 год составляет 978,3 млрд рублей. Таким образом, фактический показатель превысил прогноз.
При этом с 2019 года прогнозируется снижение доли строительства в объеме ВРП с 9,5% до 8,3% к 2024 году в связи с окончанием строительства магистрального газопровода "Сила Сибири", говорилось в прогнозе.
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