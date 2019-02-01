Карантин из-за ОРВИ продлили во всех школах Якутска до 8 февраля

01.02.19 05:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Якутске и пригородах остается напряженной, занятия для учащихся с 1 по 12 класс отменены до 8 февраля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Якутии.

"В связи с сохраняющейся нестабильной эпидемиологической ситуацией и угрозой массового распространения заболевания, в Якутске и пригородах решением Санитарно-противоэпидемической комиссии города продлены ограничительные мероприятия в средних общеобразовательных организациях с 1 по 12 классы со 2 по 8 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также приостановлена работа кружков, секций, отменены дополнительные занятия и другие школьные и внешкольные мероприятия.

Республиканский Роспотребнадзор также отмечает, что введенный с 23 января карантин позволил в определенной степени замедлить распространение ОРВИ и гриппа среди детей.